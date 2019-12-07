https://static.news.ru/photo/fdbcc178-1929-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Министр экономического развития России Максим Орешкин сделал заявление по итогу переговоров президента страны Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, политики «плодотворно поработали» и достигли прогресса по вопросам сельского хозяйства, таможни, связи и нефти, передаёт журналист Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.

Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьёзно сближены, — подчеркнул Орешкин.

Он отметил, что главы государств проведут очередную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Как писал News.ru, в Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов. От России в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Лукашенко не стал делать заявлений перед прессой по итогам переговоров и покинул сочинскую резиденцию главы РФ сразу после завершения разговора.