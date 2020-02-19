До дня Победы осталось ровно 80 дней. Меньше трёх месяцев для того, чтобы на самом высоком уровне, в соответствии с заданным главой государства трендом, провести торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к годовщине. На сегодняшний день наибольшую активность показывает партия власти. Впрочем, как считают эксперты, опрошенные NEWS.ru, у российских политических сил ещё есть время на то, чтобы проявить активность в подготовке главного для президента страны праздничного мероприятия.

Наша Победа — от «Единой России»

В «Единой России» (ЕР) подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне занялись ещё год назад. Тогда, в январе 2019 года, координатором одного из самых немедийных на тот момент партийных проектов — «Исторической памяти» был назначен депутат Госдумы, ныне — замсекретаря Генсовета ЕР Александр Хинштейн. Практически сразу он развернул бурную деятельность вокруг мероприятий, посвященных Победе над немецко-фашистскими захватчиками. На территории России и в ряде стран была организована акция — «Диктант Победы», в которой по итогам приняли участие около 100 тысяч человек, в том числе из 23 иностранных государств.

Александр Хинштейн Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году единороссы пошли ещё дальше — был организован объединенный оргкомитет «Наша Победа», который уже начал координировать работу патриотических проектов и привлекать к ней правительство. Сопредседателями оргкомитета стали секретарь Генсовета ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В партии власти сообщили, что уже был дан старт всероссийскому партийному конкурсу школьных музеев памяти Великой Отечественной войны, а также полным ходом идёт работа по организации шефской помощи участникам и инвалидам ВОВ, правда, не всегда удачная. По словам Турчака, за каждым ветераном закреплен партиец.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, связывают серьезную активность «Единой России» с тем, что именно эта партия наиболее близка к политике президента России и быстрее других старается занять свою нишу.

ЕР, как системообразующая партия, в организации мероприятий, связанных с Днем Победы, является проводником государственной политики. ЕР – партия Путина. А мы все знаем, какое значение празднованию Победы придает наш президент Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, подготовка к празднованию Дня Победы — политический момент.

«Единая Россия», как партия, ориентированная на президента, всегда лучше считывает такую повестку. И, собственно, уже сейчас наиболее активна по сравнению с другими существующими в стране партиями, не только парламентскими. И ориентация на эту тему заставляет «Единую Россию быть активной. Заставляет искать какие-то идеи, предлагать какие-то проекты, принять участие во всех этих событиях. Но, в любом случае, и остальные парламентские партии подтянутся попозже. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Эксперт также отмечает, что никакого намерения у единороссов монополизировать эту тему на партийном уровне нет.

Как мы сейчас видим по политической обстановке и по голосованию за Конституцию в Госдуме в первом чтении, Кремль хочет, чтобы сама тема Победы стала максимально объединяющей общество. И, конечно, в ЕР сами понимают, и в случае чего Кремль одернет. Думаю, в этом будут в итоге участвовать все партии парламента, — отметил Фетисов.

Были бы ресурсы

Впрочем, как сообщил NEWS.ru директор Института избирательных технологий Евгений Сучков, активная и заметная работа «Единой России» связана с тем, что у этой партии гораздо больше и административных, и финансовых возможностей.

Идей у всех хоть отбавляй, особенно по поводу 9 мая. Просто кто-то имеет доступ к СМИ, а кто-то нет. Вот, собственно, и всё. И каждая партия здесь играет за себя. У «Единой России» просто несравнимо больше возможностей, чем у любой другой политической структуры. А потому и в медийном пространстве она звучит гораздо более сильно. Евгений Сучков директор Института избирательных технологий директор Института избирательных технологий

Безусловно, другие парламентские партии не оставят без внимания юбилейные мероприятия, приуроченные к празднованию Великой Победы.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе КПРФ, в марте в Севастополе стартует патриотический автопробег, который пройдет по всем Городам-Героям и Городам воинской славы, и завершится в Москве 9 мая.

Мы в комплексе рассматриваем празднование 150 лет со дня рождения Ленина и 75 лет со дня Победы. Эти знаковые даты взаимосвязаны. Одно из другого вытекает. У нас во всех региональных организациях проходят, в том числе, и акции по поддержке музеев Великой Отечественной войны, открывается музей Сталина. Проводим выставки в регионах и в Москве. Будут и торжественные мероприятия — традиционное возложение венков и демонстрации. Проводятся и акции по поддержке ветеранов, — рассказали в пресс-службе коммунистов.

«Справедливая Россия» также не останется в стороне. В пресс-службе партии NEWS.ru сообщили, что уже 17 апреля в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пройдёт международная конференция «Народы мира в борьбе против нацизма: одна цель, одна победа».

В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, сенаторы и депутаты обеих палат российского парламента, руководство МИД России и Минобороны России, главы международных организаций, лидеры прогрессивных политических партий и их представители из стран СНГ, Европы, Балтии, Балкан, а также стран антигитлеровской коалиции, — пояснили в пресс-службе эсеров.

А вот ЛДПР не планирует никаких централизованных акций или мероприятий.

Каждое региональное отделение самостоятельно решает, каким образом отпраздновать годовщину. Где-то партийцы проводят митинги, где-то — акции, где отдают дань уважения нашим героям. Естественно, и в Бессмертном полку участие принимаем. Владимир Вольфович Жириновский ежегодно в Москве выходит на шествие, — рассказали NEWS.ru в пресс-службе.

Впрочем, по мнению экспертов, у политических сил еще есть время на то, чтобы проявить активность в самом главном для президента России празднике. Об этом, кстати, Владимир Путин даже не намекнул, а сказал открытым текстом, назвав его «самым святым».