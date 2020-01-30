https://static.news.ru/photo/1b73124a-4386-11ea-b96e-fa163e074e61_660.jpg Мая Хужина Фото: горсовет-керчь.рф

Партия «Единая Россия» уволит с поста секретаря местного отделения Майю Хужину — председателя горсовета Керчи, ответственную за вручение памятных медалей блокадницам вместе с батонами хлеба.

Они не сняли свои шубы, уделяли буквально пять минут ветеранам. У президента страны есть время встречаться с ветеранами и отдать им дань уважения, а у городских руководителей Керчи этого времени нет. Унизителен и сам факт поздравления блокадников хлебобулочными изделиями, — процитировали депутата Госдумы Александра Хинштейна в пресс-службе партии.

В «Единой России» добавили, что одновременно с лишением Хужиной места в партии глава Крыма Сергей Аксёнов инициирует её отстранение от должности главы горсовета.

Как писал NEWS.ru, чиновница Хужина не считает себя провинившейся. Она заявила, что блокадницы поблагодарили её и депутатов за проявленное внимание.