МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

https://static.news.ru/photo/fba15bc4-d170-11ea-bd8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ноту протеста, направленную России Украиной из-за парада ВМФ в Чёрном море, вернули Киеву без рассмотрения. Об этом сообщили в российском МИД.

Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули её украинской стороне без рассмотрения, — отметил источник РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Россия является суверенным государством и вправе организовывать на своей территории парады без согласования с иностранными государствами. В МИД посоветовали Киеву смириться с тем, что Крым стал неотъемлемой частью России.

Такой выбор сделали жители Крыма в 2014 году, — подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, Украина написала обращение к генсеку ООН в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада Россией. Праздник проходил в честь дня ВМФ. Письмо подписал постпред Украины Сергей Кислица, он указал, что киевские власти считают парад в «оккупированном Севастополе» нарушением норм международного права.

Украинская сторона обратила внимание генсека на то, что Россия в данном случае нарушила «многочисленные резолюции» Генассамблеи ООН и «законодательство Украины». В итоге Киев признал действия России «сознательными шагами», которые направлены на «эскалацию напряжённости» в отношениях двух стран.