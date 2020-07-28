Украина пожаловалась на Россию в ООН за морской парад в Севастополе

https://static.news.ru/photo/1f979c50-d149-11ea-a52b-fa163e074e61_660.jpg Парад ВМФ в Севастополе Фото: sev.gov.ru

Украина написала обращение Генсеку ООН в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада Россией. Праздник проходил в честь дня ВМФ.

Письмо подписал постпред Украины Сергей Кислица, он указал, что киевские власти считают парад в «оккупированном Севастополе» нарушением норм международного права.

Украинская сторона обратила внимание Генсека на то, что Россия в данном случае нарушила «многочисленные резолюции» Генассамблеи ООН и «законодательство Украины», сообщает «Укринформ».

В итоге Киев признал действия России «сознательными шагами», которые направлены на «эскалацию напряжённости» в отношениях двух стран.

В параде в Севастополе в этом году приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения. Это новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», МРК «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», БДК «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и корабль пограничной службы ФСБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители иностранных государств оценили парад военно-морского флота, прошедший накануне в Санкт-Петербурге. Они скептически отнеслись к демонстрации новейших кораблей, отметив, что они представляют большую опасность для самой России, нежели для потенциального врага.