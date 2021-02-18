МИД: манёвры США в Чёрном море угрожают миру и стабильности

Манёвры американских ВМС в Чёрном море несут угрозу миру и стабильности, складывается впечатление, что США не терпится найти врага. Об этом в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Чёрном море не терпится найти врага, но это делают они зря, — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
По её словам, учения у российских границ несут явный антироссийский подтекст и «угрожают миру и стабильности».
Ранее российское посольство в Вашингтоне призвало военных моряков США не искать врагов в акватории Чёрного моря, выдумывая предлоги для увеличения присутствия в этом регионе.
Как писал NEWS.ru, Североатлантический альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалём. Он пояснил, что речь идёт об усилении российского флота после нелегальной аннексии Крыма.