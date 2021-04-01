МИД: планы ЕС сплотиться против РФ и КНР не помогут достичь автономии

https://static.news.ru/photo/f1f311d8-92fb-11eb-bdc0-96000091f725_660.jpg Си Цзиньпин и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила планы стран Евросоюза сплотиться против России и Китая. Она отметила, что попытки западных государств не приведут к стратегической автономии от США.

Захарова призвала страны ЕС пересмотреть свой подход к этому вопросу. По её словам, у них есть желание «встроиться в соответствующий курс Вашингтона».

Попытки <...> вряд ли помогут достичь заявленной цели о стратегической автономии. Именно к ней, как мы понимали, стремится Евросоюз, — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США страдают манией величия, когда дело касается правозащитных стандартов на территории государства. Она отметила, что страна не делает у себя такой масштабный обзор нарушений прав человека.