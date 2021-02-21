МИД ФРГ: отношения РФ и ЕС достигли «низшей точки»

https://static.news.ru/photo/2472edae-74ed-11eb-95dc-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Thomas Imo/photothek.net via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что выступит за подготовку нового пакета санкций против отдельных граждан РФ из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. При этом руководитель ведомства отметил важность сохранить диалог с Москвой, даже если отношения Кремля и Евросоюза достигли «низшей точки».

РФ необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения — как можно сохранить конструктивное сотрудничество с РФ, даже когда отношения между ЕС и РФ очевидно оказались в низшей точке, — цитирует Мааса РИА Новости.

В понедельник, 22 февраля, в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи обратился к журналистам, обозначив один из важных пунктов повестки. Он подчеркнул, что министры рассмотрят ситуацию вокруг Навального. Ранее ходатайство его адвокатов освободить фигуранта по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонил Московский городской суд. Об этом журналистам рассказала представитель защиты Навального — Ольга Михайлова. Боррель подчеркнул, что отказ РФ принимать во внимание решение ЕСПЧ требует ответных мер от ЕС.

Москва в свою очередь расценивает требование ЕСПЧ как грубое вмешательство в работу суверенной судебной системы. Депутат Госдумы Василий Пискарёв, возглавляющий думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, подчеркнул, что выдвинутые ЕСПЧ требования к РФ воспринимаются как попытка вмешаться в дела суверенного государства и принуждение к нарушению Конституции РФ. Пискарёв подчеркнул, что независимые судебные инстанции России не будут подчиняться указаниям и прогибаться под давлением европейских институтов.

Как писал NEWS.ru, 17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».