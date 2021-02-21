Главы МИД ЕС обсудят реакцию России на решение ЕСПЧ по Навальному

https://static.news.ru/photo/daa16ffc-74e7-11eb-b4d0-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

В понедельник 22 февраля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи обратился к журналистам, обозначив один из важных пунктов повестки.

Боррель подчеркнул, что министры рассмотрят ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее ходатайство защиты Алексея Навального освободить его по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонил Московский городской суд. Об этом журналистам сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова. Боррель подчеркнул, что отказ России принимать во внимание решение ЕСПЧ требует ответных мер от Евросоюза.

Министры проведут серьёзную дискуссии о том, как мы можем на это ответить, — цитирует его ТАСС.

Россия, в свою очередь, расценивает требование ЕСПЧ как грубое вмешательство в работу суверенной судебной системы. Депутат Госдумы Василий Пискарёв, возглавляющий думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, подчеркнул, что выдвинутые ЕСПЧ требования к РФ воспринимаются как попытка вмешаться в дела суверенного государства и принуждение к нарушению Конституции РФ. Пискарёв подчеркнул, что независимые судебные инстанции России не будут подчиняться указаниям и прогибаться под давлением европейских институтов.

Как писал NEWS.ru, 17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».