ЕСПЧ просит РФ немедленно освободить Навального

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, предписывающее России в качестве обеспечительной меры немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которому условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Я получила письмо от ЕСПЧ, суд требует незамедлительного освобождения Навального, — сообщила РИА Новости адвокат.

Она добавила, что суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и применяются, если заявителю грозит опасность. По словам Михайловой, такое решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить».

Как писал NEWS.ru, российские власти не станут инициировать пересмотрение дела Алексея Навального или отменять вынесенный ему приговор в случае, если Европейски суд по правам человека выдвинет подобное требование в качестве «обеспечительных мер», сообщили в Министерстве юстиции РФ. Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права, отметили в Минюсте.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.