Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл переговоры со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем. По итогам переговоров российский политик отметил, что Москва ценит позицию Словении, выступающей за нормализацию отношений РФ и Евросоюза.
При этом Медведев подчеркнул, что этот вопрос — дело стран, образовавших ЕС. Он отметил, что Россия будет ждать изменения ситуации, передаёт
Ранее News.ru писал, что премьер Словении намерен в ходе визита в Москву подписать программу сотрудничества двух государств в областях культуры, науки и образования. Она рассчитана на ближайшие три года.