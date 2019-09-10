https://static.news.ru/photo/da4de0b6-d3c2-11e9-9579-fa163e074e61_660.jpg Марьян Шарец Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл переговоры со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем. По итогам переговоров российский политик отметил, что Москва ценит позицию Словении, выступающей за нормализацию отношений РФ и Евросоюза.

При этом Медведев подчеркнул, что этот вопрос — дело стран, образовавших ЕС. Он отметил, что Россия будет ждать изменения ситуации, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что премьер Словении намерен в ходе визита в Москву подписать программу сотрудничества двух государств в областях культуры, науки и образования. Она рассчитана на ближайшие три года.