Премьер-министр Словении Марьян Шарец посетит Москву с официальным визитом. Он намечен на 10 сентября, сообщил посол России в этой стране Доку Завгаев.
По его словам, «будут встречи, переговоры, подписание ряда документов», передаёт
Также намечено подписание программы сотрудничества двух государств в областях культуры, науки и образования. Она рассчитана на ближайшие три года.
Ранее News.ru писал, что привезённый из России Вечный огонь зажгли в Словении по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Он расположен у памятника советским воинам в столице страны.