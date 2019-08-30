https://static.news.ru/photo/b83944f8-ccaa-11e9-bca1-fa163e074e61_660.jpg Марьян Шарец Фото: 张铖/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Словении Марьян Шарец посетит Москву с официальным визитом. Он намечен на 10 сентября, сообщил посол России в этой стране Доку Завгаев.

По его словам, «будут встречи, переговоры, подписание ряда документов», передаёт РИА Новости . Помимо этого, в программе политика — церемония открытия памятника словенцам, погибшим в ходе войн в России.

Также намечено подписание программы сотрудничества двух государств в областях культуры, науки и образования. Она рассчитана на ближайшие три года.

Ранее News.ru писал, что привезённый из России Вечный огонь зажгли в Словении по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Он расположен у памятника советским воинам в столице страны.