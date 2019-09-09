https://static.news.ru/photo/c11dbda4-d34b-11e9-acd2-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Государственная служба безопасности ведёт проверку магазина, торгующего одеждой с российской символикой и портретами Путина в Риге. Магазин одежды принадлежит рэперу Тимати, он расположен в торговом центре Alfa в латвийской столице.

Управляющая торговым центром компания Linstow Center Management попросила владельцев магазина убрать из продажи коллекцию одежды с изображениями российского флага, ВС РФ и Владимира Путина, пишет Delfi.

Магазин попал в поле зрения службы безопасности, которая расценивает инцидент согласно своей компетенции. Магазин одежды Тимати — первый в Латвии, открытый по франчайзингу. Кроме брендовой одежды там ещё представлена одежда «Армии России».

Ранее News.ru сообщал, что латвийская певица Лайма Вайкуле стала объектом критики на родине из-за использования русского языка. В частности, возмущение латвийской журналистки Элиты Вейдемане вызвало то, что на концерте в Каугури звезда говорила и пела на русском языке.