https://static.news.ru/photo/61b144e0-d01b-11e9-9b94-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Латвийская певица Лайма Вайкуле стала объектом критики на родине из-за использования русского языка.

В частности, возмущение латвийской журналистки Элиты Вейдемане вызвало то, что на концерте в Каугури звезда говорила и пела на русском языке. Она также отметила, что многие латыши, присутствовавшие на мероприятии, демонстративно покинули помещение, обидевшись на артистку.

Есть некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский, — приводит её слова местная газета Neatkarīga .

При этом журналистка подчеркнула, что никогда не сражалась против иностранных языков и считает владение ими большим преимуществом.

Ранее News.ru писал о том, что Вайкуле отреагировала на слова российского композитора и продюсера Игоря Крутого о конфликте между ними, разгоревшемся из-за создания в Юрмале фестиваля «Лайма Рандеву» вместо основанного Крутым международного песенного конкурса «Новая волна».