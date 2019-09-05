Латвийская певица Лайма Вайкуле стала объектом критики на родине из-за использования русского языка.
В частности, возмущение латвийской журналистки Элиты Вейдемане вызвало то, что на концерте в Каугури звезда говорила и пела на русском языке. Она также отметила, что многие латыши, присутствовавшие на мероприятии, демонстративно покинули помещение, обидевшись на артистку.
Есть некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский, — приводит её слова местная газета Neatkarīga.
При этом журналистка подчеркнула, что никогда не сражалась против иностранных языков и считает владение ими большим преимуществом.