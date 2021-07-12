Кабмин отклонил законопроект о наказании за предвыборные обещания

Правительство отклонило законопроект об уголовной ответственности за невыполнение политиками предвыборных обещаний. Отзыв опубликован в базе Госдумы, автором законопроекта выступил Олег Нилов.

По мнению Нилова, надо наказывать тех политиков, которые получили должности в государственных органах или органах местного самоуправления в результате выборов и не сделали «всё от них зависящее», чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

За это автор инициативы предлагал штрафовать их суммой от 100 до 300 тыс. рублей или зарплатой за период от года до двух лет либо назначать принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности до трёх лет.

В пояснительной записке Нилов дал определение понятию предвыборных обещаний как определённому действию, а также указал, что нужно «максимально оперативно» устранить практику политиков не исполнять свои предвыборные обещания.

Правительство аргументировало свой отказ тем, что в проекте использованы «неконкретизированные оценочные формулировки» типа «непринятие всех зависящих от него мер», «совершить в будущем», а также «чётко определённое данное в безусловной форме обязательство». Такие слишком общие формулировки, по мнению кабмина, могут привести к вольному правоприменению закона.

Также указано, что в пояснительной записке нет статистики, которая подтверждала бы необходимость применения такого закона. К тому же Нилов неправильно оформил поправки в Уголовный кодекс.

Ранее член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что надо «наводить порядок» с политическим мошенничеством. Многие депутаты, по его словам, не вносят ни одной инициативы, а молча отбывают свой срок и уходят на пенсию.