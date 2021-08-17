Политик предложил наказывать депутатов-обманщиков

Если депутаты не могут оправдать ожидания избирателей и не исполняют предвыборные обещания, то им должно грозить уголовное наказание. С такой инициативой выступил член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Об этом сообщает «Политика Сегодня».

Надо порядок наводить с политическим мошенничеством, которое присутствует и проявляется в поведении депутатов. Ведь многие ни разу не выступали. Ни одной инициативы не вносят, молча отбывают пятилетний срок и уходят на политическую пенсию, — отмечает политик.

После ухода одного депутата на его место приходит абсолютно такой же, и весь этот круг безынициативности начинается заново. Поэтому наказывать депутатов в этом случае крайне важно. Если «Единая Россия» при всей свой власти не сможет одобрить этот проект, то и о решении более серьёзных задач при её участии не может быть и речи, считает Нилов.

Вообще основная цель предложенного законопроекта — лишение мандата. Но это должно быть по уголовной статье с однозначным итогом. Также с депутата могут взыскать штраф. Слишком серьёзного наказания вводить не стоит, сажать в тюрьму тем более, считает член фракции «Справедливая Россия».

Любой человек, который идёт во власть и собирается избираться, должен иметь чёткую программу действий на будущее, а не обещать покрасить бордюры и поребрики. И если реализовать задуманное не получилось, нужно нести за это ответственность, резюмирует Нилов.

Ранее Кировское отделение КПРФ потребовало от Центральной избирательной комиссии снять с выборов в Государственную думу кандидата от «Единой России» Марию Бутину, так как у неё в собственности облигации иностранных компаний.