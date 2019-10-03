https://static.news.ru/photo/810240fc-e5eb-11e9-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент РФ Владимир Путин распорядился временно разместить Госдуму и работников её аппарата в здание Дома союзов. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правой информации.

Вместе с парламентариями на Большую Дмитровку, 1 переезжают подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности ГД.

20 мая текущего года в СМИ появилась информация со ссылкой на зампреда нижней палаты Игоря Лебедева о том, что в ходе плановых обследований перед запланированным ремонтом строители нашли пустоты в двух местах под фундаментом здания Государственной думы. Теперь специалистам перед началом реконструкции зала пленарных заседаний на Охотном Ряду придётся для оценки состояния строения сделать несколько сот шурфов (углублений в фундаменте) и провести экспертизу по безопасности работ.

В связи с этим депутат Госдумы Виталий Милонов выступал с предложением перенести нижнюю палату парламента в Санкт-Петербург. По замыслу парламентария, продолжить работу депутаты могли бы в историческом Таврическом дворце, писал News.ru.