Евросоюз обсуждает введение санкций против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/d14dcf04-0a2f-11eb-84d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщил представитель ЕС высокого ранга, главы МИД 27 стран — членов Евросоюза на заседании 12 октября объявят, что Брюссель планирует расширить ограничения в отношении белорусских властей «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека».

Вопрос рассматривается. В понедельник санкции против него не введут, потому что нужно соблюдать законную процедуру. Но главы МИД могут принять политическое решение о введении санкций против него, — пояснил он.

По словам представителя ЕС, в ходе заседания будет объявлено о работе над добавлением людей в чёрный список, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что властям страны удалось взять ситуацию «под контроль» и сорвать «сценарий цветной революции». Однако, уверен он, некие силы не отказались от попыток «взорвать обстановку в стране».

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. В частности, 29 сентября во время протестной акции на территории микрорайона Лебяжий силовики использовали слезоточивый газ, из-за чего мог пострадать ребёнок, который присутствовал на мероприятии.