Дипломаты изучают ситуацию с задержанием россиян в Испании

https://static.news.ru/photo/6bae2928-7438-11eb-8104-96000091f725_660.jpg Фото: Policía Nacional/twitter.com

Сотрудники российского посольства в Испании в курсе задержания в Барселоне четверых соотечественников. Об этом дипмиссия сообщила в Twitter.

Работники генконсульства в Барселоне внимательно изучают поступающую информацию о происшествиях с гражданами РФ и оказывают им необходимую помощь.

Вопрос о возможном задержании 20 февраля на территории консульского округа Генконсульства в Барселоне также находится на контроле, выясняются обстоятельства и причины произошедшего, — сказали в российском посольстве.

20 февраля Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, которая принуждала женщин из России и Польши заниматься проституцией. Среди задержанных — четверо россиян. Всего по делу были задержаны 17 человек, среди них, кроме граждан РФ — граждане Польши, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран.

Группировка имела «отделения» не только в Испании, но и в Польше, Великобритании, Германии, Великобритании и на Украине. Преступники приглашали будущих жертв в Испанию, обещая им хорошую работу, а когда те попадали в страну, то заставляли их заниматься проституцией. Расследование началось после того, как в полицию обратилась одна из жертв, сообщал NEWS.ru.