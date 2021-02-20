В Испании задержали бандитов, державших россиянок в сексуальном рабстве

https://static.news.ru/photo/6f393a7e-737a-11eb-b884-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Global Look Press

Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, которая принуждала женщин из России и Польши заниматься проституцией.

В спецоперации участвовали 100 полицейских. Всего были задержаны 17 человек, среди которых четыре гражданина России, а также граждане Польши, Германии, Молдавии, Литвы, Белоруссии, Украины. Троих человек суд отправил в предварительное заключение. Также в ходе операции были освобождены две женщины.

Группировка имела «отделения» не только в Испании, но и в Польше, Великобритании, Германии, Великобритании и на Украине. Преступники приглашали будущих жертв в Испанию, обещая им хорошую работу, а когда те попадали в страну, то заставляли их заниматься проституцией. Расследование началось после того, как в полицию обратилась одна из жертв.

Бандиты также занимались выращиванием марихуаны. У них были плантации с 300 растениями. Силовики изъяли 40 килограммов наркотика, а также фальшивые кредитные карты, два автомобиля, драгоценности, различные гаджеты и 16 тысяч евро наличными, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в российском сегменте социальных сетей, а также в мессенджерах появились «вакансии» проституток для работы в курортных городах. Работодатели обещают заработок в размере 200–300 тысяч в месяц. Девушки должны обладать модельной внешностью, не иметь вредных привычек и быть с опытом работы. Также определены строгие критерии по возрасту — от 18 до 24 лет.