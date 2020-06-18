Россиянок вербуют в проститутки в курортные города

https://static.news.ru/photo/b3844836-b16f-11ea-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Объявления с предложением работы в «сфере досуга» появились в социальных сетях и мессенджерах. В связи с закрытием границ из-за коронавируса самыми популярными направлениями стали Крым и Краснодарский край.

Работодатели обещают хорошие условия работы и заработок от 200 до 300 тысяч рублей в месяц, передают «Невские новости». При этом требования для девушек довольно строгие: модельная внешность, отсутствие вредных привычек, возраст от 18 до 24 лет и опыт работы. Однако не требуется ни фотографии, ни теста на коронавирус, ни прохождения собеседования.

Встретим в любое время суток в аэропорту, на вокзале. Гарантируем полную конфиденциальность и безопасность. Поможем с переездом и обеспечим жильем. Хорошее отношение со стороны руководства и дружный коллектив, — говорится в одном из объявлений.

Иногда работу называют эскортом или массажем, а иногда прямым текстом пишут о проституции. Девушкам обещают охрану, проживание, бесплатные презервативы и «проверенных клиентов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал проверить на создание организованной преступной группировки правозащитников, выступающих за отмену наказания за занятие проституцией.

Само же оказание услуг интимного характера, как заявил парламентарий, должно приравняться к уголовным преступлениям.