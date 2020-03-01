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Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал допросить на создание организованной преступной группировки правозащитников, выступающих за отмену наказания за занятие проституцией. Само же оказание услуг интимного характера, как заявил парламентарий, должно приравняться к уголовным преступлениям.

Милонов отметил, что ратующие за отмену наказания правозащитники — это «шайка с мадам-содержательницей». Данные организации, по мнению депутата, образовываются на основе преступной деятельности группы лиц. Парламентарий предложил заковать правозащитников в кандалы и допросить их на предмет создания ОПГ.

Естественно, я считаю, что административное наказание должно быть первичным за занятие проституцией, вторичным должно быть уголовное, — подчеркнул Милонов.

Также политик прокомментировал мнение правозащитников относительно того, что дела в отношении задержанных по подозрению в проституции редко доходят до суда. Женщины якобы в большинстве случаев успевают дать взятку полицейским, что в результате способствует распространению коррупции.

Это позорно. Надо, чтобы ни одной взятки они заплатить не смогли. Необходимо министрам объявить полицейским, что тот, кто берёт позорные деньги у проституток, сам становится проституткой, — цитирует Милонова «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, российские правозащитники направили в Минюст замечания к проекту нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Среди их предложений значится отмена наказания за оказание секс-услуг.

Правозащитники считают, что поскольку фамилии проституток попадают в особую базу МВД, это рушит все возможности дальнейшей жизни для женщин и повышает уровень коррупции.