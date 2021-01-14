Бывший идеолог Кремля рассказал, как Собянин может стать президентом РФ

https://static.news.ru/photo/28f3669a-5712-11eb-9528-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин является возможным кандидатом на пост главы государства, но конкуренцию ему может составить председатель правительства Михаил Мишустин. Такое мнение высказал политолог и бывший советник руководителя администрации президента России Глеб Павловский.

По словам эксперта, ни Собянин, ни Мишустин не смогут баллотироваться без согласования с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

Очень многих губернаторов вижу вполне вероятными президентами. Когда это станет возможным, конечно. Собянин — человек вполне президентского калибра. И Мишустин — вполне человек президентского калибра, — цитирует Павловского «Собеседник».

Он подчеркнул, что решение о выдвижении принимает не кандидат, а администрация президента.

С этим мнением согласился политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с URA.RU он отметил , что несогласованного выдвижения Мишустина или Собянина ожидать не стоит — выдвинут будет кто-то один. При этом эксперт считает преждевременным делать прогнозы, так как «ещё много воды утечёт».

Ранее лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в будущем мог бы стать преемником российского президента Владимира Путина. Также он назвал в числе кандидатов на президентский пост премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу, руководителя СВР Сергея Нарышкина, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Государственной думы Вячеслава Володина, писал NEWS.ru.