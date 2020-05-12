Аналитики заявили о готовности Китая и США начать новую торговую войну

https://static.news.ru/photo/aa63ff28-9458-11ea-9d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Между США и Китаем может возникнуть новый виток торговой войны. Косвенные свидетельства этому нашло китайское издание, ориентированное на англоязычного читателя.

Как пишет Global Times со ссылкой на чиновников, знающих о принятии решений в Вашингтоне, Соединённые штаты могут ввести новые заградительные пошлины. Как повод они хотят использовать вину, как полагают американцы, Пекина в ситуации с распространением коронавируса. Между тем в КНР уже якобы готовятся к ответным мерам.

Стороны подписали первую часть торгового соглашения в начале 2020 года. Согласно его условиям, Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объёмом около $ 250 млрд наряду с 7,5% на товары объёмом $120 млрд. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции — на $40 млрд, ещё $35-40 млрд в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги.

Фактически в интересах Китая расторгнуть нынешнюю сделку. США сейчас не могут позволить себе возобновить торговую войну, — сказал изданию торговый советник китайского правительства, указывая на кризис в американской экономике и приближающиеся президентские выборы.

Другой бывший чиновник напомнил, что «после подписания соглашения первой фазы США усиливают репрессии в других областях, таких как технологии, политика и военные действия против Китая».

Однако аналитики подчеркнули, что Пекин пойдёт на разрыв достигнутых договорённостей лишь в крайнем случае.

Ранее ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин заявила, что из-за пандемии коронавируса Китай вряд ли сможет выполнить обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединёнными Штатами. Она напомнила о том, что Госсовет КНР объявил в первом квартале о снятии части ограничений на продукцию из США. Однако Вашингтон, по её словам, не отменил большинство пошлин на товары из Китая, писал NEWS.ru.