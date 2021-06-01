Адвокат рассказала о риске при смене представителя России в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/a86414c0-c2e6-11eb-9387-96000091f725_660.jpg Фото: echr.coe.int

Передача функций представительства России в ЕСПЧ от Министерства юстиции Генеральной прокуратуре может привести к тому, что ведомство перенесёт на международный уровень свой малоэффективный подход к работе, рассказала NEWS.ru адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина.

Она отметила, что ведомство сейчас на внутригосударственном уровне должно защищать права человека и реагировать на их нарушения.

То есть у них на национальном этапе есть не то, что право, а обязанность отреагировать на допущенные со стороны государства нарушения. Однако, как мы можем видеть, прокуратура сейчас — малоэффективный и не очень человекоориентированный орган. И есть риск, что этот внутрироссийский подход ведомство будет транслировать в международном поле, — подчеркнула юрист.

Адвокат считает, что решение о смене представителя России никак не повлияет на практику решений ЕСПЧ. По её словам, есть мнение, что РФ «проигрывала» дела в европейском суде из-за пассивности Минюста. Однако это не так.

У России сейчас есть возможность начать исполнять решение ЕСПЧ не только в части выплат заявителям, но и в той части, в какой ЕСПЧ сказал, что есть системные нарушения — например, как было в деле [Валерии] Володиной (она обратилась в европейский суд, так как не смогла добиться от государства защиты от избивавшего и преследовавшего её мужчины. — NEWS.ru), когда ЕСПЧ сказал, что в России нет нормальной системы защиты жертв домашнего насилия. Решение было в 2019 году, а закона как не было, так и нет. То есть власти пока занимают позицию «проще платить, чем решать системные проблемы», — добавила Ветошкина.

Юрист считает, что смена органа, представляющего страну в международных судах, не больше, чем просто «политическая рокировка» — Генпрокуратура пытается увеличить свой вес внутри страны. Она обратила внимание на текст пояснительной записки к соответствующему законопроекту, где говорится, что это решение позволит повысить эффективность работы по представлению интересов РФ.

Было бы, конечно, очень здорово, если бы это оказалось правдой. Однако любой орган не лишён возможности делать какие-то запросы, координировать передачу документов — стоит только дать им такие полномочия. В целом у прокуратуры действительно есть полномочия и обязанность реагировать на нарушение прав человека ещё на национальном уровне. А поскольку цель органа, который представляет Россию в ЕСПЧ, иногда механически сводится к парированию заявителям — прокуратуре придётся поддерживать позицию, что нарушений не было, — считает адвокат.

1 июня президент Владимир Путин предложил предоставить Генпрокуратуре право представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. В настоящее время представление России в международных судах входит в функции Минюста. С инициативой об их передаче Генпрокуратуре выступил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его мнению, ГП лучше справится с участившимися случаями «юридической агрессии» в ЕСПЧ со стороны Украины, WADA и частных лиц.