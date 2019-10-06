https://static.news.ru/photo/27f858a4-e828-11e9-b1f2-fa163e074e61_660.jpg Cборная России по волейболу Фото: fivb.com

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Египта со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21) на Кубке мира в Японии.

Эта победа стала третьей для россиян на турнире. Они стартовали с двух побед, в первом матче обыграв сборную Ирана (3:1), а затем — канадцев (3:2). После этого сборная РФ оступилась, проиграв командам из Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).

На данный момент российская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Кубка мира, набрав девять очков. В следующем матче россияне 9 октября сыграют со сборной Польши. Турнир завершится 15 октября.

Российский фигурист Пётр Гуменник завоевал серебряную медаль на этапе юниорского Гран-при, который проходит в итальянской Энье, писал News.ru.