Фото: МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ/vk.com

Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду со счётом 3:2 (23:25, 25:16, 17:25, 15:10) на проходящем в Нагано (Япония) Кубке мира.

Самыми результативными стали Фёдор Воронков (19 очков), Ярослав Подлесных (16), Иван Яковлев (12) и Павел Круглов (12).

Таким образом, россияне одержали вторую победу.

Ранее национальная команда обыграла Иран, писал News.ru.

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