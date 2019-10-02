Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду со счётом 3:2 (23:25, 25:16, 17:25, 15:10) на проходящем в Нагано (Япония) Кубке мира.
Самыми результативными стали Фёдор Воронков (19 очков), Ярослав Подлесных (16), Иван Яковлев (12) и Павел Круглов (12).
Лучшие моменты матча— Сборная России (@RusVolleyTeam)
#РоссияКанада pic.twitter.com/zGo2k222Gd October 2, 2019
Таким образом, россияне одержали вторую победу.
Ранее национальная команда обыграла Иран, писал News.ru.
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