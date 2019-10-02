Фото: МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ/vk.com

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Наталью Леонтьеву (спринт) на четыре года и Нигину Тухтаеву (800 м) на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в пробе Леонтьевой, взятой на чемпионате России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружена субстанция дростанолон, S1. В пробе Тухтаевой, взятой на...