Фото: Мужская сборная России по волейболу/vk.com

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе. В первой попытке спортсменка взяла высоту 2,04 метра.

Она стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Ласицкене выиграла вторую медаль российских спортсменов на турнире. Ранее золотую медаль завоевала россиянка Анжелика Сидорова в прыжках с...