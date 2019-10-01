Фото: Мужская сборная России по волейболу/vk.com

Мужская сборная России по волейболу обыграла Иран в стартовом матче Кубка мира, который проходит в японском Нагано.

Встреча завершилась со счётом — 3:1 (25:21, 25:18, 25:22).

У россиян самыми результативными стали Ярослав Подлесных (18 очков), Иван Яковлев (16), Фёдор Воронков (13) и Павел Круглов (12).

Ранее сообщалось, что женская сборная РФ по волейболу уступила команде Бразилии в заключительном матче Кубка мира (КМ) и заняла третье место на турнире, писал News.ru.

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