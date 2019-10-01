Мужская сборная России по волейболу обыграла Иран в стартовом матче Кубка мира, который проходит в японском Нагано.
Встреча завершилась со счётом — 3:1 (25:21, 25:18, 25:22).
У россиян самыми результативными стали Ярослав Подлесных (18 очков), Иван Яковлев (16), Фёдор Воронков (13) и Павел Круглов (12).
Немного понервничали, но победа в первом матче за нами— Сборная России (@RusVolleyTeam)
#РоссияИран
3-1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22)
pic.twitter.com/toFJx9hb2m October 1, 2019
Ранее сообщалось, что женская сборная РФ по волейболу уступила команде Бразилии в заключительном матче Кубка мира (КМ) и заняла третье место на турнире, писал News.ru.