Мужская сборная России по волейболу проиграла во втором матче подряд, уступив сборной Бразилии со счётом 0:3 (16:25, 22:25, 22:25) на Кубке мира, который проходит в Нагано (Япония).
В предыдущем матче сборная России уступила команде Австралии (2:3).
На Кубке мира россияне стартовали с двух побед, в первом матче обыграв сборную Ирана (3:1), а затем — канадцев (3:2).
— Сборная России (@RusVolleyTeam)
#РоссияБразилия
0-3 (16:25, 22:25, 22:25)
#FIVBWorldCupM pic.twitter.com/x6Fx0ToZ0h October 5, 2019
В следующем матче россияне сыграют со сборной Египта 6 октября. Турнир завершится 15 октября.
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