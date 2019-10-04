https://static.news.ru/photo/9cdc0fe2-e753-11e9-909a-fa163e074e61_660.jpg Матч Россия — Бразилия Фото: RusVolleyTeam/twitter.com

Мужская сборная России по волейболу проиграла во втором матче подряд, уступив сборной Бразилии со счётом 0:3 (16:25, 22:25, 22:25) на Кубке мира, который проходит в Нагано (Япония).

В предыдущем матче сборная России уступила команде Австралии (2:3).

На Кубке мира россияне стартовали с двух побед, в первом матче обыграв сборную Ирана (3:1), а затем — канадцев (3:2).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Египта 6 октября. Турнир завершится 15 октября.

Пара российских фигуристов Виктория Синицина/Никита Кацалапов стала победителем соревнований танцевальных дуэтов на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае, писал News.ru.