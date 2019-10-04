https://static.news.ru/photo/52268060-e751-11e9-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пара российских фигуристов Виктория Синицина/Никита Кацалапов стала победителем соревнований танцевальных дуэтов на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.

Синицина и Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, выиграли и произвольный танец. С общей суммой 213,54 балла они завоевали золото турнира.

На втором месте — британцы Лила Фиар и Льюис Гибсон (193,80 балла). Третьими стали представители Польши Наталия Калишек и Максим Сподырев (178,59).

На командном турнире Japan Open в Сайтаме 15-летняя фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу, писал News.ru.