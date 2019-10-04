На командном турнире Japan Open в Сайтаме 15-летняя фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу. Она выступала за сборную Европы и получила 160,53 балла.
15-летняя спортсменка впервые в истории сделала в одной программе четыре четверных прыжка. Она исполнила четвертой лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной сальхов и ещё четверной тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом.
Олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая также выступала за сборную Европы, досталось второе место. Судьи оценили её прокат в 154,41 балла.
Третьей стала победительница финала Гран-при прошлого сезона японка Рика Кихира (144,76 балла).
Благодаря россиянкам европейская сборная победила на Japan Open с общей суммой в 614,73 балла.
Япония расположилась на второй строчке (602,16 балла), Северная Америка — на третьей (593,42 балла).
Загитова и Трусова впервые соревновались на одном льду на международном турнире.
Ранее News.ru писал, что Трусова, побившая два мировых рекорда на турнире «Ондрей Непела Трофи» в Словакии, оказалась не до конца довольна своим выступлением.
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