https://static.news.ru/photo/0dba4136-e748-11e9-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/Global Look Press

На командном турнире Japan Open в Сайтаме 15-летняя фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу. Она выступала за сборную Европы и получила 160,53 балла.

15-летняя спортсменка впервые в истории сделала в одной программе четыре четверных прыжка. Она исполнила четвертой лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной сальхов и ещё четверной тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая также выступала за сборную Европы, досталось второе место. Судьи оценили её прокат в 154,41 балла.

Третьей стала победительница финала Гран-при прошлого сезона японка Рика Кихира (144,76 балла).

Благодаря россиянкам европейская сборная победила на Japan Open с общей суммой в 614,73 балла.

Япония расположилась на второй строчке (602,16 балла), Северная Америка — на третьей (593,42 балла).

Загитова и Трусова впервые соревновались на одном льду на международном турнире.

Ранее News.ru писал, что Трусова, побившая два мировых рекорда на турнире «Ондрей Непела Трофи» в Словакии, оказалась не до конца довольна своим выступлением.