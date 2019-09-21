https://static.news.ru/photo/1f3630f6-dc98-11e9-8340-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Hitoshi Mochizuki/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова, побившая два мировых рекорда на турнире «Ондрей Непела Трофи» в Словакии, оказалась не до конца довольна своим выступлением. 15-летняя спортсменка посетовала на неудавшийся каскад тройной лутц — тройной риттбергер в своей произвольной программе.

Трусова не смогла чисто приземлить второй прыжок в каскаде. Её реакцию по этому поводу приводит ТАСС.

Расстроилась, что не получилось сделать каскад лутц-риттбергер, но буду работать. Надеюсь, всё получится, — призналась фигуристка.

Между тем Трусова успешно исполнила три прыжка в четыре оборота в своей программе — достижение, уникальное для женского фигурного катания.

Рада, что мне наконец-то удалось это на международном уровне, — отметила спортсменка.

Турнир в Словакии стал первым на взрослом уровне для молодой фигуристки. Она является двукратным чемпионом мира среди юниоров, дважды побеждала на юниорском чемпионате России и четырежды побеждала на этапах юниорского Гран-при.

Как ранее передавал News.ru, Александра Трусова поставила мировые рекорды по оценке за произвольную программу и по сумме баллов короткой и произвольной программ. Предыдущим рекордсменом была другая россиянка — Алина Загитова.