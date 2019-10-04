Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Российские спортсменки занимают второе место в командном зачёте в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.

По сумме всех выступлений россиянки набрали 168,080 балла. Первое место занимает сборная Китая (169,161 балла), на третьей строчке расположились француженки (166,713). Российская гимнастка Ангелина Мельникова занимает второе место в индивидуальном...