Российский фигурист Пётр Гуменник завоевал серебряную медаль на этапе юниорского Гран-при, который проходит в итальянской Энье.
За короткую и произвольную программы 17-летний Гуменник получил в сумме 232,39 балла. Первое место занял итальянец Даниэль Грассль (241,53), на третьем — Иван Шмуратко с Украины (221,44). Ещё один россиянин, Илья Яблоков, стал четвёртым (213,40).
Ранее российский фигурист Александр Самарин завоевал серебро на международном турнире Shanghai Trophy в Шанхае, писал News.ru.
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