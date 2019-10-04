Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужская сборная России по волейболу проиграла во втором матче подряд, уступив сборной Бразилии со счётом 0:3 (16:25, 22:25, 22:25) на Кубке мира, который проходит в Нагано (Япония).

В предыдущем матче сборная России уступила команде Австралии (2:3). На Кубке мира россияне стартовали с двух побед, в первом матче обыграв сборную Ирана (3:1), а затем — канадцев (3:2). В...