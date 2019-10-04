Российский фигурист Александр Самарин завоевал серебро на международном турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
Он выиграл произвольную программу, но по итогам короткой программы в общем зачёте занял второе место, набрав 246,36 балла.
Победителем стал итальянец Маттео Риццо (248,53 балла). На третьем месте — китайский фигурист Цзинь Боян (232,17).
Ранее призёр Олимпийских игр — 2018 россиянка Евгения Медведева победила на турнире Shanghai Trophy, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен