Александр Самарин Александр Самарин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский фигурист Александр Самарин завоевал серебро на международном турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).

Он выиграл произвольную программу, но по итогам короткой программы в общем зачёте занял второе место, набрав 246,36 балла.

Победителем стал итальянец Маттео Риццо (248,53 балла). На третьем месте — китайский фигурист Цзинь Боян (232,17).

Ранее призёр Олимпийских игр — 2018 россиянка Евгения Медведева победила на турнире Shanghai Trophy, писал News.ru.

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