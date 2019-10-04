Призёр Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева победила на международном турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
Двукратная чемпионка мира лидировала после короткой программы, но в произвольной заняла второе место с результатом 119,62 балла. Итоговая сумма — 191,78 балла.
Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (186,09), третьей — Лим Ын Су из Южной Кореи (184,64).
Россиянка Медведева показала второй результат на первом турнире сезона «Челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле, писал News.ru.
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