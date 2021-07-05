Элементы кульбита: почему биатлонистке запретили фирменный трюк с винтовкой

Российская биатлонистка Евгения Буртасова, более известная по выступлениям под фамилией Павлова, недавно сообщила в соцсетях, что ей придётся отказаться от фирменного трюка — надевания винтовки за спину после стрельбы с раскручиванием её на 360 градусов. Такое требование выдвинули перед ней сотрудники Международного союза биатлонистов (IBU) во время последнего этапа Кубка мира прошлого сезона в Эстерсунде. Разбираемся, насколько обоснован этот запрет.
Самая яркая и эффектная
Евгения Павлова — одна из самых небанальных биатлонисток в сборной России. В интервью она не лезет за словом в карман, смело критикует тренеров и часто из-за этого страдает, но при этом за ней всегда интересно наблюдать. Даже новый сезон спортсменка решила начать не в основной команде под руководством Михаила Шашилова, где имела полное право тренироваться исходя из своих результатов, а в группе В у Евгения Куваева. По каждому вопросу у Павловой есть своё мнение, при этом ни с кем из наставников сборной за последние три года она так и не сумела сработаться.
Болельщики любят Женю не только за острый язык, но и за её фирменный трюк с винтовкой. Закончив стрельбу, Павлова эффектно вращает её в воздухе вокруг своей оси на 360 градусов, при этом забрасывая за плечо. Ни Лукас Хофер, ни кто-то другой из именитых иностранных биатлонистов не мог повторить этот трюк по просьбе российского телевидения. Однако совсем недавно Женя заявила, что с этим коронным финтом придётся попрощаться, так как на последнем этапе Кубка мира в Эстерсунде Международный союз биатлонистов вынудил её отказаться от этого приёма под угрозой дисквалификации.
Неужели это новый виток антироссийских санкций и желание чиновников придраться к яркой спортсменке, которая только радует зрителей этим трюком и является одним из самых метких стрелков? И почему вдруг угрозы пошли накануне олимпийского сезона, хотя Павлова уже почти десять лет выступает на различных международных соревнованиях высокого уровня?
Мягкая политика IBU
На самом деле вопросы безопасности зрителей и участников соревнований в последние годы стоят наиболее остро. В биатлоне, который становится всё более популярным видом спорта, близость фотографов и камер на рубеже давно стала частью игры. Многие трибуны располагаются сбоку от рубежа и довольно близко к нему. Поэтому удивление вызывает не то, что запрет был введён сейчас, а то, что Павловой до сих пор позволяли так обращаться с винтовкой. Решение IBU обоснованно и справедливо, рассказал самый авторитетный специалист в вопросах судейства, председатель технического комитета Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов.
Это не новый вопрос. Мы и год назад говорили на эту тему, что ей это запретят, потому что у неё есть вариант кульбита и в какой-то момент вращения ствол направлен в сторону зрителей или тренеров. В своё время элементы кульбита были и у других наших биатлонистов — Александра Тихонова и Сергея Чепикова. Если в какой-то момент ствол направлен в сторону, то в целях безопасности запрещают такой манёвр. Спасибо, что в том году ей разрешили досоревноваться в привычной манере и не запрещали, а сейчас у неё есть возможность переучиться. Это очень дипломатично со стороны IBU, — отметил Мелихов.
Тихонов действовал мягче
Лучший биатлонист ХХ века Александр Тихонов тоже применял эффектный приём с винтовкой, но до начала стрельбы. Он эффектно снимал её с плеча, но в тот момент, когда она не была заряжена, а потому не представлял большой угрозы для зрителей и участников соревнований. Тем не менее и его приём был впоследствии запрещён в целях безопасности. Говоря о действиях Павловой, легендарный биатлонист считает решение IBU справедливым.
Не дай бог у Жени останется один патрон, и может случиться несчастье. Я перед стрельбой, когда у меня винтовка не заряжена, освобождал левый ремень, правой рукой брал за основание ложи. Приклад шёл вверх, ствол взлетал, делая пол-оборота, и стрелковый ремень у меня был уже на левой руке. Я делал это перед стрельбой, и всем очень нравился этот кульбит. Это очень красиво, но не дай бог патрон останется в патроннике и произойдёт беда. Ей надо переучиваться, — рассказал Тихонов.
По его словам, многие биатлонисты пытались повторить этот трюк, но у них так и не получилось, а потому впоследствии его решили запретить. Впрочем, хорошо, что Евгении придётся переучиваться не по ходу соревновательного сезона, а в подготовительный период, когда она сможет освоить более безопасную, но не менее эффективную технику надевания винтовки.