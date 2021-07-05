Элементы кульбита: почему биатлонистке запретили фирменный трюк с винтовкой

Российская биатлонистка Евгения Буртасова, более известная по выступлениям под фамилией Павлова, недавно сообщила в соцсетях, что ей придётся отказаться от фирменного трюка — надевания винтовки за спину после стрельбы с раскручиванием её на 360 градусов. Такое требование выдвинули перед ней сотрудники Международного союза биатлонистов (IBU) во время последнего этапа Кубка мира прошлого сезона в Эстерсунде. Разбираемся, насколько обоснован этот запрет.

Самая яркая и эффектная

Евгения Павлова — одна из самых небанальных биатлонисток в сборной России. В интервью она не лезет за словом в карман, смело критикует тренеров и часто из-за этого страдает, но при этом за ней всегда интересно наблюдать. Даже новый сезон спортсменка решила начать не в основной команде под руководством Михаила Шашилова, где имела полное право тренироваться исходя из своих результатов, а в группе В у Евгения Куваева. По каждому вопросу у Павловой есть своё мнение, при этом ни с кем из наставников сборной за последние три года она так и не сумела сработаться.

Болельщики любят Женю не только за острый язык, но и за её фирменный трюк с винтовкой. Закончив стрельбу, Павлова эффектно вращает её в воздухе вокруг своей оси на 360 градусов, при этом забрасывая за плечо. Ни Лукас Хофер, ни кто-то другой из именитых иностранных биатлонистов не мог повторить этот трюк по просьбе российского телевидения. Однако совсем недавно Женя заявила, что с этим коронным финтом придётся попрощаться, так как на последнем этапе Кубка мира в Эстерсунде Международный союз биатлонистов вынудил её отказаться от этого приёма под угрозой дисквалификации.

Неужели это новый виток антироссийских санкций и желание чиновников придраться к яркой спортсменке, которая только радует зрителей этим трюком и является одним из самых метких стрелков? И почему вдруг угрозы пошли накануне олимпийского сезона, хотя Павлова уже почти десять лет выступает на различных международных соревнованиях высокого уровня?

Евгения Павлова Zuma\TASS

Мягкая политика IBU

На самом деле вопросы безопасности зрителей и участников соревнований в последние годы стоят наиболее остро. В биатлоне, который становится всё более популярным видом спорта, близость фотографов и камер на рубеже давно стала частью игры. Многие трибуны располагаются сбоку от рубежа и довольно близко к нему. Поэтому удивление вызывает не то, что запрет был введён сейчас, а то, что Павловой до сих пор позволяли так обращаться с винтовкой. Решение IBU обоснованно и справедливо, рассказал самый авторитетный специалист в вопросах судейства, председатель технического комитета Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов.

Это не новый вопрос. Мы и год назад говорили на эту тему, что ей это запретят, потому что у неё есть вариант кульбита и в какой-то момент вращения ствол направлен в сторону зрителей или тренеров. В своё время элементы кульбита были и у других наших биатлонистов — Александра Тихонова и Сергея Чепикова. Если в какой-то момент ствол направлен в сторону, то в целях безопасности запрещают такой манёвр. Спасибо, что в том году ей разрешили досоревноваться в привычной манере и не запрещали, а сейчас у неё есть возможность переучиться. Это очень дипломатично со стороны IBU, — отметил Мелихов.

Тихонов действовал мягче

Лучший биатлонист ХХ века Александр Тихонов тоже применял эффектный приём с винтовкой, но до начала стрельбы. Он эффектно снимал её с плеча, но в тот момент, когда она не была заряжена, а потому не представлял большой угрозы для зрителей и участников соревнований. Тем не менее и его приём был впоследствии запрещён в целях безопасности. Говоря о действиях Павловой, легендарный биатлонист считает решение IBU справедливым.

Александр Тихонов Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Не дай бог у Жени останется один патрон, и может случиться несчастье. Я перед стрельбой, когда у меня винтовка не заряжена, освобождал левый ремень, правой рукой брал за основание ложи. Приклад шёл вверх, ствол взлетал, делая пол-оборота, и стрелковый ремень у меня был уже на левой руке. Я делал это перед стрельбой, и всем очень нравился этот кульбит. Это очень красиво, но не дай бог патрон останется в патроннике и произойдёт беда. Ей надо переучиваться, — рассказал Тихонов.

По его словам, многие биатлонисты пытались повторить этот трюк, но у них так и не получилось, а потому впоследствии его решили запретить. Впрочем, хорошо, что Евгении придётся переучиваться не по ходу соревновательного сезона, а в подготовительный период, когда она сможет освоить более безопасную, но не менее эффективную технику надевания винтовки.