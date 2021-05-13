Стал известен полный состав сборной России по биатлону в сезоне-2021/22

https://static.news.ru/photo/44ccceae-b3f3-11eb-abf9-96000091f725_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союз биатлонистов России назвал полные составы сборной страны, которая будет проходить централизованную подготовку к сезону-2021/22. Как сообщает пресс-служба СБР, в состав команды вошли по 16 мужчин и женщин.

Под руководством Юрия Каминского на сбор в болгарский Бельмекен 17 мая отправятся Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили. Другая мужская группа, Сергея Башкирова, начала подготовку 12 мая в Сочи. В её состав вошли Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.

Основная группа женской сборной под руководством старшего тренера Михаила Шашилова также начнёт тренировки в Сочи с 15 мая. В её состав вошли Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко. Тренер второй команды Евгений Куваев повезёт своих подопечных на Семинский перевал. Сбор его группы также начнётся 15 мая, а в её состав включены Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Полина Плюснина и Ксения Шнейдер.

Примечательно, что все группы подготовки сборной России проводят первый централизованный сбор на среднегорье.

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Ирина Старых приняла решение о завершении карьеры. По словам тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского, это связано с травмой, которая не позволила полноценно вернуться в строй.