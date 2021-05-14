Яйца в разных корзинах: как биатлонисты готовятся к новому сезону

В предстоящем олимпийском сезоне к представителям самого популярного вида спорта на снегу — биатлона — будет приковано особое внимание. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) попыталось сделать выводы из неудачных выступлений, освежив тренерский штаб и распределив спортсменов на четыре разные группы, которые будут работать по своим методическим направлениям. Такой принцип называется диверсификацией рисков, когда нужно разложить яйца по разным корзинам на случай, если какая-то система подготовки окажется провальной. NEWS.ru подробно рассказывает, с кем, как будут готовиться звёзды российского биатлона и каким будет отбор в олимпийскую команду.

Логинов вернулся в команду, но не в ту

Главным сюрпризом объявленных составов на сезон стало отсутствие самых именитых биатлонистов российской команды: чемпиона мира Александра Логинова и призёра Олимпийских игр Евгения Гараничева в основном составе сборной у Юрия Каминского. Тюменские биатлонисты не нашли понимания со старшим тренером по вопросам подготовки к сезону и решили готовиться в формально второй команде. Компанию там им составит пытающийся вернуться после проблем со здоровьем на прежний уровень экс-чемпион мира Максим Цветков, нестабильный Семён Сучилов и целая группа молодых биатлонистов. Возглавит же эту команду Сергей Башкиров, известный по совместной работе с личным тренером Логинова Александром Касперовичем. Эта группа сейчас находится на Семинском перевале, где проводит первый среднегорный сбор.

Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Остальные сильнейшие биатлонисты России, а также два лучших юниора Даниил Серохвостов и Михаил Первушин будут тренироваться у Каминского. Сейчас спортсмены выехали в болгарский «Бельмекен», где проведут первый с начала пандемии зарубежный сбор. Вернулись в команду даже Матвей Елисеев и Карим Халили, которые прошлый сезон провели на самоподготовке. Также в тренерский штаб может вновь войти отслуживший в армии молодой тренер-аналитик Артём Истомин.

Основные сильнейшие биатлонистки продолжат тренироваться с Михаилом Шашиловым. Они уже отправились на его излюбленное место сбора в Сочи. Романтичный наставник встретил девушек корзинками со свежей клубникой. Это важный шаг, так как даже среди четырёх его воспитанниц не все довольны тем, как сложилась работа в прошедшем сезоне. Усилить прошлогоднюю группу Шашилова призваны вернувшаяся с самоподготовки Лариса Куклина и молодая звёздочка Анастасия Гореева. Примечательно, что с ключевой должностью помощника по стрельбе Шашилов так и не определился. Более того, «стрелка» пока нет и во второй команде.

У Евгении Павловой и Татьяны Акимовой отношения с Шашиловым не сложились, что особенно заметно было на чемпионате мира. У первой были претензии по размещению на высоте, у второй — по тому, что она долгое время не соревновалась и растеряла форму. Теперь обе вместо неудобной базы в Сочи поехали на Семинский перевал. Отбираться на Олимпиаду опытные спортсменки попробуют из группы Евгения Куваева, которому предстоит дебют в роли старшего тренера. Помимо разово пробовавшихся на Кубке мира Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, а также успешно выступившей в конце сезона Анастасии Егоровой, в группу Куваева войдут три молодых дебютантки: героиня эстафеты на чемпионате России Ксения Довгая и недавние юниорки Полина Плюснина и Ксения Шнейдер.

Драка на отборе и ранний пик формы

Разделение спортсменов на группы, помимо страхования рисков и индивидуализации подхода к каждому биатлонисту, имеет и очевидный минус, на который в интервью NEWS.ru обратил внимание экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Равный статус групп создаёт дополнительную конкуренцию и вынуждает спортсменов форсировать форму к старту сезона. При этом тренерам невыгодно их сдерживать, так как количество подопечных в сборной и на Олимпиаде будет говорить об уровне их работы. В итоге можно положить все силы на отбор в команду, а к Олимпиаде прийти выхолощенным.

Анатолий Хованцев Alexander Shemetov/Global Look Press

Более того, можно привести пример: в 2016 году Виталий Норицын форсировал форму своей группы, за счёт чего вытеснил Валерия Медведцева (назначенного перед сезоном формально старшим) с поста тренера женской сборной на Кубке мира. Но главный старт сезона большинство его подопечных провалили. Кроме того, было много порой откровенно вредных споров за выбор эстафетного состава в мужской команде, когда разных спортсменов готовили Рикко Гросс, Андрей Падин и Андрей Крючков.

Союз биатлонистов России мог бы избежать лишней напряжённости, прописав правила отбора в команду заранее, на старте предсезонной подготовки. Но президент СБР Виктор Майгуров повторяет ошибки своих предшественников, откладывая решение этого вопроса на осень. А ведь от правил отбора должна зависеть и подготовка команды. Сейчас известно только то, что место на декабрьских этапах Кубка мира себе гарантировали спортсмены, завершившие прошлый сезон в топ-25 общего зачёта: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Остаётся по три вакантных места в мужской и женской командах. С учётом того, что старшие тренеры одну вакансию оставят для wild card, на контрольных отборочных стартах будут разыграны всего по две путёвки.

Заграница нам поможет

Одной из причин неудачного выступления биатлонистов в прошлом сезоне специалисты называли проблемы в предсезонной подготовке. Из-за перевыборов президента СБР, чехарды с выбором тренеров и коронавирусных ограничений сборная России начала централизованную подготовку только в июле и при этом обходилась без привычных заграничных сборов. В этом сезоне и начало работы в середине мая, и дальнейшие планы вселяют оптимизм.

Как отметил Майгуров, сбор группы Каминского в «Бельмекене» будет не единственным зарубежным выездом российских биатлонистов. Так, становиться на снег команда по традиции планирует в октябре в австрийском Рамзау на леднике. В качестве подводки к сезону рассматривается вариант с Финляндией, где снег схож по свойствам со снегом в шведском Эстерсунде, который примет два первых этапа Кубка мира.

Виктор Майгуров victor_maygurov/instagram.com

Однако здесь возникает вопрос, он будет проходить отбор. В Западной Сибири, будь то Тюмень и Ханты-Мансийск, он отличается по свойствам. Соответственно, спортсмены, которые покажут там лучшие результаты, могут оказаться не так хороши в Скандинавии, а вести в Финляндию большую группу из 32 спортсменов накладно. Кроме того, есть угроза лоббирования своих спортсменов со стороны наиболее влиятельных регионов и стремления старших тренеров делать ставку на биатлонистов, которых они давно и хорошо знают. Одним словом, межсезонье будет нескучным, и ещё до старта Кубка мира нас ожидает захватывающая борьба за место в сборной.