В женской сборной России по биатлону появился новый тренер

https://static.news.ru/photo/51b29272-cac1-11eb-af7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский специалист Александр Хлусович вошёл в состав тренерского штаба сборной России по биатлону. Как стало известно NEWS.ru, он исполняет функции тренера по стрельбе в женской группе под руководством Михаила Шашилова, у которого готовится большая часть лидеров национальной команды.

Хлусович известен по работе с лучшей биатлонисткой в истории молдавского биатлона Натальей Левченковой. Уроженка Смоленской области попадала в десятку лучших на этапах Кубка мира. Также он один год тренировал Анастасию Кузьмину, которая к тому времени уже выступала за Словакию, но сотрудничество с этим специалистом её не устроило.

В последние три года Хлусович трудился стрелковым тренером в юниорской сборной России. По итогам сезона 2020/21 тренерский штаб резервистов получил неудовлетворительную оценку от тренерского совета и был отправлен в отставку, однако Хлусович, как и его коллега Павел Спиридонов получил повышение и перешёл на работу в основную команду.

В пресс-службе Союза биатлонистов России подтвердили информацию о привлечении к работе Хлусовича, однако сообщили, что решение о его окончательном вхождении в тренерский штаб не принято.

Как сообщалось ранее, главный тренер сборной Болгарии Александр Касперович рассказал, как его подопечные начали подготовку к предстоящему олимпийскому сезону и где планируют провести совместные тренировки с российскими биатлонистами.