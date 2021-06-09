Касперович рассказал о совместных сборах биатлонистов Болгарии и России

https://static.news.ru/photo/1cf0f142-c9c1-11eb-b8d7-96000091f725_660.jpg Александр Касперович Фото: kasperovichbiathlon/instagram.com

Главный тренер сборной Болгарии Александр Касперович рассказал, как его подопечные начали подготовку к предстоящему олимпийскому сезону и где планируют провести совместные тренировки с российскими биатлонистами.

Мы начали подготовку к Олимпийским играм на среднегорном сборе в Рамзау, где были идеальные условия, только немного мешал дождь. На глетчере поработали на снегу. Следующий сбор мы проводим в Рупольдинге, где также готовится немецкая женская команда. Из изменений в команде отмечу приход нового массажиста и привлечение в основной состав юниорки Лоры Христовой. Первый сбор на среднегорье давно используется в методике подготовки, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Также тренер сказал, что планировали совместный сбор с российской командой в эстонском Отепя в июле, но из-за коронавирусной ситуации решили его перенести, а следующая совместная работа планируется в августе в болгарском Бельмекене, где будет готовиться и подопечный Касперовича Александр Логинов.

Как сообщалось ранее, 35-летний московский специалист Павел Спиридонов был утверждён тренером по стрельбе женской сборной России по биатлону в группе Евгения Куваева.