20 российских биатлонистов вошли в международный пул тестирования на допинг

https://static.news.ru/photo/b686004c-be39-11eb-809f-96000091f725_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) включил в свой пул тестирования на сезон 2021/22 20 российских биатлонистов. В список вошли по 10 мужчин и женщин, выступавших в последние два сезона на международных соревнованиях, сообщает ТАСС .

В составе мужской команды в список попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов и Максим Цветков.

У женщин в него вошли Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Анастасия Шевченко, а также завершившая карьеру Ирина Старых и вернувшаяся после дисквалификации Маргарита Васильева, которая не вошла в состав сборной страны.

Спортсмены, входящие в международный пул тестирования, должны сообщать о своём местонахождении в системе ADAMS и быть в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров. В последние годы в связи с большим количеством допинговых нарушений, IBU включает в свой пул больше представителей России, чем любой другой страны.

Как сообщалось ранее, бывшая российская биатлонистка, а ныне сотрудница Федерации биатлона Норвегии Варвара Солтаганова рассказала, как норвежские спортсмены используют медицинские препараты.