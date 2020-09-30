Олимпийские чемпионы и тренеры по биатлону попросили освободить Кравцова

https://static.news.ru/photo/efe1b67a-033a-11eb-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Александр Кравцов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Группа именитых биатлонистов и тренеров в составе 11 человек обратилась в Московский городской суд с просьбой освободить из-под стражи многолетнего руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд при Министерстве спорта РФ Александра Кравцова.

15 сентября Кравцов был задержан правоохранительными органами по подозрению в растрате государственных средств в особо крупных размерах и с тех пор находится под арестом, срок которого продлён до ноября.

Несмотря на отменную физическую форму, Александр Михайлович в свои 67 лет вряд ли может хорошо переносить трудности и лишения, связанные с содержанием под стражей. Кроме того, правонарушение, в котором его подозревают, никак не связано с причинением угрозы жизни или здоровью кого бы то ни было. Нам бы очень не хотелось напоминать вам резонансные уголовные дела, в которых подследственные отпускались под домашний арест вплоть до суда. Знаем, что действующим законодательством предусмотрено освобождение подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений из-под стражи под залог, — говорится в заявлении.

Кроме того, авторы письма от лица российской биатлонной семьи готовы выступить поручителями Александра Михайловича Кравцова и предпринять необходимые шаги, чтобы облегчить его участь до вынесения ему судебного приговора, а также готовы встретиться с представителями правоохранительных органов.

Письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Тихонов, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Анатолий Алябьев, Евгений Редькин, Дмитрий Васильев, заслуженные тренеры России Александр Привалов, Вадим Мелихов, Геннадий Раменский, Алексей Шадрин и Александр Касперович.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве спорта осведомлены о следственных действиях в отношении экс-президента Союза биатлонистов России и действующего главы Центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ЦСП) Александра Кравцова, сообщил глава Минспорта Олег Матыцин.