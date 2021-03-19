Хофер одержал вторую победу в карьере на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/d2e92fac-88c9-11eb-badf-96000091f725_660.jpg Фото: Marco Todaro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский биатлонист Лукас Хофер одержал победу в спринте на финальном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 11-е место.

Хофер показал второе время в лыжной гонке и безупречно отработал на огневом рубеже, что позволило ему победить с результатом 22.27,1. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, с чистой стрельбой уступивший 4 секунды победителю. Бронзовая награда досталась норвежцу Тарьею Бё (0 промахов, 14,4 секунд).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 11-е место (0 промахов, +57,4 секунды), что стало для него лучшим результатом в этом сезоне. Матвей Елисеев занял 21-е место (1 промах, +1.16,3), Эдуард Латыпов финишировал 25-м (2 промаха, +1.21,6), а Александр Логинов показал 26-й результат (1 промах, +1.23,4).

Лидерство в общем зачёте сохранил Йоханнес Бё, занявший седьмое место, но его главный соперник Стурла Лэгрейд сократил отставание.

Как сообщал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринте на финальном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Для неё она стала седьмой подряд в спринте. Российские биатлонистки не смогли пробиться в десятку лучших.