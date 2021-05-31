Тихонов: «Колитесь, принимайте допинг, а потом вас ждёт повышение»

https://static.news.ru/photo/66fcd81e-c223-11eb-b076-96000091f725_660.jpg Александр Тихонов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе, дисквалифицированной за антидопинговые нарушения, Ольги Каниськиной на праймериз «Единой России» в Мордовии. Его слова проводит Sport24.

Мы этим самым подадим пример последователям в лёгкой атлетике и других видах спорта, что не нужно переживать, смело колитесь, принимайте допинг, а потом вас ждёт повышение. Ну это ненормальное явление же. Что получается — можно делать что угодно и попасть в Госдуму? Здесь вопросы надо задавать Карелину, он там самый главный у нас, — заявил Тихонов.

Также Тихонов выразил сомнения в полезности работы спортсменов в Государственной думе и выразил опасение, что случай Каниськиной вызовет реванш за рубежом.

Как сообщалось ранее, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался относительно решения тренерского штаба по окончательному составу сборной России по биатлону на сезон-2021/22. Он также назвал проблемы в биатлоне, намекнув, что они связаны с комментатором Дмитрием Губерниевым и другими людьми.