Олимпиада со слезами на глазах: чем сборной России можно гордиться

Олимпиада — 2020 в Токио завершилась с чувством лёгкой горечи и разочарования, несмотря на приятное начало. К спортсменам просто не может быть претензий — в каждой дисциплине ребята выложились по полной. Чего только стоит возвращение медалей на родину в некоторых дисциплинах, где мы четверть века не могли взойти на вершину пьедестала. Но так уж устроен мозг: хорошее забывается, а вот обиды от поражений и несправедливости ещё некоторое время будут сверлить голову.

Последний день соревнований был самым ожидаемым: одна медаль была гарантирована в женском гандболе, где в финале россиянкам нужно было повторить успех Олимпиады — 2016 в Рио-де-Жанейро. Вторая медаль высшей ценности по традиции должна была оказаться на шее спортсменок национальной сборной по художественной гимнастике в командном многоборье.

Но ожидания рассыпались так же быстро, как и возникли. Начнём с последнего. Золото в гимнастике, которое россиянки завоёвывали с 1996 года на всех Олимпиадах, теперь не принадлежит нам. Вряд ли в ближайшие дни разговоры вокруг судейства успокоятся и забудутся, но на результат это уже никак не повлияет. Как девчонки в группе ни пытались отомстить за обидное поражение Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье, они остались с серебром. Опять же, не без помощи арбитров.

Но хотя бы судейские решения в гандболе не вышли на первый план. Несмотря на то что президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв остался недоволен качеством работы арбитров, пенять на них остаётся в последнюю очередь. Не спасла и Анна Вяхирева, которая по итогам турнира стала самым ценным игроком (MVP). Впрочем, если смотреть на весь путь соревнований, который начался с двух поражений подряд, серебро в данном случае явно дороже золота. И именно гандболистки поставили точку Олимпиады.

Дина Аверина Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Ни в Советском Союзе, ни в новейшей истории России наша национальная команда не занимала пятое место в неофициальном общекомандном зачёте. Но давайте честно — 71 медаль — это не позор. Это успех. В Рио-де-Жанейро мы завоевали только 56 наград, в Лондоне — 68, в Пекине — 60. Более того, мы побили рекорд и Атланты 1996 года, где в итоге красовалась цифра 63. Да, мы не опередили Сидней 2000-го с показателем 89 и не приблизились к Афинам-2004, где привезли в Россию 90 наград. Но стоит ли считать, что на этом турнире мы оказались плохи?

Объективно — нет. А вот субъективная часть под большим вопросом. С 1952 года российская команда не опускалась ниже четвёртой позиции в рейтинге. То, как мы завершили Игры сейчас, можно считать рекордно низким показателем. Да, в новых видах спорта россияне пока не могут составить серьёзную конкуренцию, но вот в традиционных мы всё ещё сильны. Где-то в этом году прибавили, как в тхэквондо и стрельбе, где-то удача отвернулась. Но катастрофы нет, даже учитывая этот несчастный антирекорд.

20 золотых наград — это не наш уровень, факт. Но зато 28 серебряных наград дают надежду на Париж. Спортсменам остаётся всего три года, чтобы разобрать ошибки и провести над ними работу. Так что во Франции мы спокойно можем рассчитывать на большее число первых мест. И там же мы с гордостью услышим гимн, без зазрения совести будем носиться с национальным флагом и кричать «Россия».

Это была очень странная Олимпиада. И из-за коронавируса, и из-за вечных протестов японцев, которые не считали этот турнир праздником, и из-за пустых трибун и мрачных церемоний открытия и закрытия. Но для нас она точно не стала позором. Несмотря на то что россияне выступали без национальной символики, о них всё равно говорил весь мир. Сборная показала волю, характер, как Виталина Бацарашкина, которая добыла первое золото для страны.

А сколько историй, о которых не стоит забывать?

Тхэквондист Максим Храмцов завоевал золотую награду со сломанной рукой (и это первое золото в истории). Ещё весной его поездка в Токио была под большим вопросом. Но он сделал всё, чтобы отстоять себя и честь страны. В первом же поединке получил новую-старую травму и в оставшихся боях старался не задействовать травмированную руку.

А гимнаст Артур Далалоян? Его супруга везла в больницу, пока нога просто болталась. На тренировке в апреле он разорвал ахиллово сухожилие. Разорвал! По всем канонам Артур должен был пропустить эти Игры. А в итоге не просто показал крутой результат, но и стал через боль олимпийским чемпионом с командой.

Немного не хватило Дине Авериной, которая весь турнир провела с дикой болью в спине. Незадолго до Олимпиады ей предлагали сделать операцию. Отказалась и приняла решение ехать в столицу Японии, чтобы доказать всему миру — ни одна травма не помешает мечте. Но судьи показали другое — если не травма, то предвзятое отношение возьмёт верх.

Сколько ещё историй сопротивления, борьбы и дикого желания осталось за скобками? Множество. Но каждая олимпийская медаль, включая первое золото в карьере Марии Ласицкене, которая осталась без Олимпиады — 2016 из-за скандалов во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), Софии Поздняковой в фехтовании, серебро лучниц и всех тех, кто не сдавался — это история надежд. Пусть и не всегда сбывшихся. Это была крутая Олимпиада, пусть и с горечью на сердце. И без слёз мы её точно не вспомним.