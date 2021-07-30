Вместо катка удары саблей: как Никитина устроила француженкам Ватерлоо

Командный турнир в фехтовании — это особое событие. Есть бойцы, которые в личных соревнованиях не так хороши, а в команде кладут на лопатки даже больших чемпионов. Особенность командных выступлений состоит в том, что поймавший кураж боец может отыграть отставание в 10 очков и окончательно сломать соперника. Поэтому тренеры чаще ставят на решающие поединки именно морально устойчивых бойцов, а не звёзд первой величины. Победа сборной России в Токио тому лишнее подтверждение.

Лёгкий путь к финалу и сложный выбор

У российского трио проблем на пути к финалу не было. Наши саблистки объективно выше классом, чем соперницы из Японии и Южной Кореи. Собравшиеся в родных стенах японки лишь поначалу в паре поединков смотрелись почти на равных с россиянками. Бросалось в глаза, как тяжело давался каждый выход для Софии Поздняковой, ещё молодой спортсменки. Она стала лучшей на своей первой Олимпиаде, победив в финале легендарную почти тёзку Софью Великую. Последняя держала планку очень высоко и лишь в финале провела одну неудачную схватку. Третьим же номером был тот самый засадный полк, направленный против французов, — Ольга Никитина.

На неё тренеры сделали ставку, и она не подвела. Кажется, что и волновалась меньше других, а ведь в отличие от звёздных подруг по команде у неё не было утром награды. От расстановки по боям результаты поединков в фехтовании зависят не меньше, чем от индивидуальных показателей спортсменок. Во-первых, у каждой есть удобные и неудобные соперники, и важно, в какой момент с ними встречаться. Во-вторых, лучших бойцов в индивидуальном виде крайне редко ставят на последний бой. Поэтому выбор Поздняковой отпадал сразу, да и её отец на личном опыте знает, как легко проиграть весь турнир в последнем бою.

Великая, безусловно, опытна и устойчива психологически, но и она в последние годы этого этапа избегает, да и с Поздняковой её не хватило на концовку. Оставался одни шанс — ставить всё на Никитину и ждать, когда эта ставка сыграет. Сыграла она дважды. Сначала Ольга разгромила в своём бою опытнейшую Шарлотт Лембах, у которой не счесть личных и командных наград. Это оказалось переломом в матче. Её соперница больше не появлялась на дорожке, а попытка Сеселии Бердер спасти матч провалилась. Золото — у России, как и пять лет назад.

Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая (слева направо) Владимир Песня/РИА Новости

Нелёгкое начало и перелом

Начало финала получилось не самым простым. Позднякова и Великая свои бои неожиданно проиграли. При этом француженки действовали дерзко и раскованно, смакуя каждый успешный удар. Статус андердога в этом матче был им на руку, а соперницы были зажаты, пока на дорожку не вышла главная героиня этого финала. Никитина за пару минут разгромила Лембах, нанеся ей 11 ударов против 3.

Француженки уже не оправились от этого шока, посадив на лавку звезду, ещё недавно лихо обыгравшую Позднякову. Поволноваться за победу пришлось лишь в самом конце, когда Никитина только с четвёртого раунда нанесла победный удар, а все последние «фразы» оказались крайне нервными. Конечно, у личного золота выше цена, но когда такие матчи вытаскивают настоящие командные бойцы, у них ничуть не меньше права на высокий статус олимпийского чемпиона.

Вместо катка на дорожку

Возможно, Никитина соперничала бы с Елизаветой Туктамышевой, Аделиной Сотниковой и Юлией Липницкой. Её отец — фанат фигурного катания— отдал девочку в этот вид спорта. Но она стала слишком стремительно расти, поэтому тренеры не видели перспективы. Потом были годы в секциях плавания и лёгкой атлетики, и только в третьем классе Оля доверилась опытному тренеру Анзору Гагулашвили, который и привил ей любовь к фехтованию. Больше всего Никитина была в восторге от спаррингов, от того, чтобы морально победить соперницу. Успехи пришли быстро, но был и тяжёлый период. В 16 лет она тяжело переболела пневмонией и лишь ценой больших усилий вернулась в спорт.

Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Ольга смотрела по телевизору, но уже имела массу успехов на юниорских и юношеских соревнованиях, чтобы оценивать лидеров женской сабли не как кумиров, а как будущих соперниц. В 2017 году на чемпионате России она победила многих, через два года повторила успех и стала неотъемлемой частью той команды, которая на пути к токийскому пьедесталу планомерно выиграла чемпионат Европы, а затем и чемпионат мира.

Проиграв во втором круге француженке Манон Брюне, Никитина взяла реванш у неё в финале командного турнира и теперь, оказавшись в когорте элитных фехтовальщиц, может мечтать уже о личном золоте. Ведь ей всего 23 года.