«Юра, мы всё проиграли»: Россия без золота в последний день Олимпиады

Сборная России завершила Олимпиаду в Токио на минорной ноте. Представительниц художественной гимнастики снова оставили без золота, а гандболистки проиграли Франции в финале. Подводим итоги последнего дня Игр.

Серийные «убийцы»

Заключительный день Олимпиады начался со скандала, который стал продолжением вчерашней истории с судейским беспределом в художественной гимнастике. Уважаемым арбитрам оказалось мало расправы над Россией в лице Дины Авериной. Успех было решено закрепить в групповом многоборье.

После первого упражнения, которое было выполнено блестяще, россиянки получили весьма скромные баллы, которые, конечно, тут же были опротестованы. Итог был предсказуемым — никаких изменений. Справедливости ради, Болгария тоже здорово выполнила свою программу, но помарки присутствовали. На оценках это, конечно же, не отразилось. По итогам первого упражнения Россия проигрывала соперницам 1,350 балла.

Мы сделали первый вид хорошо, без потерь, а нас на всякий случай, как говорится, слили. Сделали всё, что могли. Чуда не произошло. Бог есть. Мы сделали всё. Сделали достойно. Я этому рада, — рассказала одна из членов российской команды Анастасия Близнюк.

Конечно, «блистательная» работа судей не могла не отразиться на психологическом состоянии россиянок, которые второе упражнение выполнили похуже, допустив пару ошибок. Почуявшие же запах крови болгарки были реально очень хороши. Тут арбитрам даже не пришлось откровенно «убивать» сборную России — во втором выступлении Болгария заслуженно получила оценку выше и завоевала историческое для себя золото.

Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Ещё полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила, — заявила главный человек в российской художественной гимнастике Ирина Винер.

В итоге выступление наших художниц на Олимпиаде повергло болельщиков в шок: впервые за 25 лет россиянки уезжают с Игр без золота. Конечно, главные виновники такого провала — судьи, но нельзя не признать и того, что уровень этого вида спорта в мире серьёзно вырос. Россиянки больше не сильнее соперниц на три головы, как это было раньше.

Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Алиса Тищенко, Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Анастасия Максимова и Анастасия Близнюк (слева направо) Владимир Астапкович/РИА Новости

Французское проклятие

После фиаско в художественной гимнастике российские болельщики надеялись на красивое завершение Олимпиады в исполнении женской сборной по гандболу, но и здесь отечественных поклонников спорта ожидало разочарование.

Казалось, что победа над француженками в финале — дело техники, ведь мы уже проделали это не только в решающем матче пять лет назад в Рио-де-Жанейро, но и на этих Играх в группе. Тем более в полуфинале россиянке красиво разобрались с сильнейшей сборной мира — Норвегией. Однако француженки, как и их коллеги-волейболисты днём ранее, выдали блестящий матч.

Наша оборона ничего не могла поделать с мощными чернокожими гандболистками соперниц. Слишком большой процент атак француженок заканчивался либо расстрелом российского голкипера с близкого расстояния, либо семиметровым. В атаке же сборная России была не так хороша: пробиться на убойные позиции не удавалось, а с дальними бросками часто справлялась вратарь. Очень сильно мешали нашей команде и невынужденные потери.

В итоге на перерыв француженки ушли с перевесом в два мяча, а во втором тайме начали наращивать преимущество. В какой-то момент нашей команде удалось сравнять счет, но француженки тут же улетели вперёд и доигрывали матч с сумасшедшим преимуществом в пять мячей. Последняя минута матча проходила под песни и пляски француженок, которые заслуженно стали обладательницами золотых медалей.

Количество потерь увеличилось на порядок, французы — обученная команда. Детские ошибки были, отсюда проблемы. Игра совсем другая по сравнению с групповым этапом. Анна Вяхирева устала, но и другие игроки не сыграли, — заявил после матча бывший тренер сборной России Евгений Трефилов.

Специалист также сделал неутешительный прогноз на будущее. По его словам, возрастные игроки сборной России скоро закончат карьеру, но молодёжи, способной занять их место, нет. MVP турнира Вяхирева уже заявила о приостановке карьеры после Олимпиады. Надеемся, что пауза продлится недолго.

Сборная Франции Panoramic/Global Look Press

Медальные страсти

Поражение россиян в финале гандбольного турнира и отсутствие золота в художественной гимнастике не позволили команде Олимпийского комитета России (ОКР) подняться на четвёртое место в медальном зачёте. В случае успеха в этих дисциплинах мы бы потеснили Великобританию.

Последний раз ниже четвёртого места на летних Играх отечественная команда опускалась больше 100 лет назад — в 1912 году. Но прежде чем бросаться на российскую сборную с критикой, стоит посчитать количество медалей, завоёванных на этой Олимпиаде. Россияне взяли 20 золотых наград. Это больше, чем в Рио-де-Жанейро (19), и столько же, сколько в Лондоне.

По общему же числу медалей (71) мы превзошли сами себя не только на двух предыдущих Олимпиадах, но и на Играх-2008 в Пекине. Необычайно много в Токио было у россиян серебра (28), а это значит, что до победы не хватило совсем чуть-чуть. Так что, трезво оценивая выступление россиян на Играх, можно смело охарактеризовать его как в меру успешное.

Лучшей же сборной Олимпиады в Токио на флажке стала американская команда с 39 золотыми медалями. Решающую победу одержала волейбольная сборная, победившая бразильянок.