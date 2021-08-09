Россия заняла самое низкое место в медальном зачёте летних Олимпиад

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Сборная России заняла пятое место в неофициальном общекомандном зачёте Олимпиады в Токио. Это самая низкая позиция за всю историю выступлений национальной команды на летних Играх.

На Олимпиаде в Токио россияне завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Ранее в активе наших атлетов была победа в медальном зачёте Объединённой сборной в 1992 году, вторые места в 1996-м и 2000-м, третьи — в 2004-м и 2008-м, четвёртые — в 2012 и 2016 годах.

Первое место в общекомандном зачёте на Играх в Токио заняла сборная США, второе — команда Китая. На третьей строчке расположились японцы.

Торжественная церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Анастасия Близнюк высказалась о выступлении в групповых упражнениях в Токио.