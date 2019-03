Подводные испытания способного нести ядерные боезаряды стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», о разработке которого в мартовском послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин, начались в России. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, тем самым подтвердив ранее появившуюся информацию в военных блогах.

Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон». И хотя милитаристские презентации разработок в мартовском выступлении явно имели цель воздействовать не только на российских налогоплательщиков, но и на западные настроения, о ядерном беспилотнике лодочного базирования американская пресса сообщала ещё в сентябре 2015 года. Тогда рупор Пентагона и спецслужб — портал The Washington Free Beacon — написал о загадочной российской разработке под кодовым названием «Каньон» (в российской прессе — ОКР «Скиф»). Военно-морской аналитик Норман Полмар предположил, что система основывается на советской ядерной торпеде Т-15 — разработке академика Андрея Сахарова. Её потенциальная цель: уничтожение ключевых баз американских подводных лодок через инициирование сверхмощного цунами — военно-морские объекты «закрывают» берега заливов, острова, мели, а также боновые заграждения, стальные сети, которые невозможно преодолеть под водой.

Через два месяца после этого, на совещании по вопросам развития ОПК в Сочи , которое проводил Владимир Путин, российские военные якобы случайного «рассекретили» океанскую многоцелевую систему «Статус-6». Тогда в объективы журналистов двух федеральных телеканалов якобы невзначай через спину, предположительно, начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрея Картаполова (сейчас начальник Главного военно-политического управления) попала концепция и сроки реализации системы. Её ядром является самоходный аппарат модульного типа, то есть он способен нести не только ядерный заряд для уничтожение прибрежных целей или авианосной ударной группы, но и выполнять другие задачи — по разведке, радиоэлектронному противодействию и др.

В качестве предполагаемых носителей беспилотника в документе значились атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — недостроенный крейсер класса «Антей», 20 декабря 2012 года перезаложенный по специальному проекту 09852, а также — заложенная 27 июля 2014 года на «Севмаше» субмарина спецназначения «Хабаровск» проекта 09851. По мнению авторов специализированного портала MilitaryRussia, субмарина «Хабаровск» может представлять собой гибрид подводной лодки с атомной глубоководной станцией (АГС).

