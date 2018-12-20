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МЧС: землетрясение на Камчатке прошло без пострадавших

Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Никто не пострадал при землетрясении магнитудой 7,4 у берегов Камчатки. Кроме того, обошлось без существенных разрушений, сообщили в региональном МЧС.

Представитель министерства отметил, что эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 80 км, сообщает РИА Новости.

При этом он добавил, что подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до одного-двух баллов, в Усть-Камчатском — от двух до трёх баллов, в селе Никольское — до пяти баллов.

Как писал ранее News.ru, в Тихоокеанском центре по предупреждению цунами США заявили, что после такой сильной сейсмической активности возможно возникновение цунами. Оно может появиться в радиусе 300 км вокруг центра землетрясения.


#мчс #ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ #КАМЧАТКА
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