МЧС: землетрясение на Камчатке прошло без пострадавших

https://news.ru/storage/news/38dcc8444db72376eff2c2e2a496a6ae/bacd6fc2-d9f1-4eef-ae9c-807d9251ecfd_850.jpg Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Поделиться